Rescatan un piloto herido momentos antes de que un tren se estrellara contra los restos de la avioneta

LOS ANGELES, Calif. (KMUV) Un piloto de una avioneta privada, de emergencia, tuvo que aterrizar en la vias del tren por San Fernando Road y Osborne Street en Los Angeles.

La division de Foothill del Departamento de Policia de Los Angeles logro rescatar al piloto segundos antes que un tren de Metrolink estrelló contra la avioneta.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo