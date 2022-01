Dole retira voluntariamente del mercado algunas ensaladas envasadas

SOLEDAD, Calif. (KMUV-TV) -- Dole Fresh Vegetables, Incorporated está retirando voluntariamente del mercado ciertas ensaladas envasadas que contienen lechuga iceberg debido a una posible contaminación por listeria.

Dole dice que algunos de estos productos vinieron de su sitio en Soledad y otra en Springfield, Ohio.

Los productos retirados de Soledad incluyen aquellos que comienzan con la letra "B" y que tienen una fecha de consumo preferente entre el 23 de diciembre de 2021 y el 8 de enero de 2022.

Los códigos de los productos se encuentran en la esquina superior derecha del envase, como se muestra a continuación.

Según Dole, las ensaladas retiradas de las instalaciones de Soledad se distribuyeron en los estados de AL, AZ, CA, CO, FL, GA, HI, IA, ID, IL, IN, KS, LA, MI, MN, MO, MS, MD, ND, NE, NV, NY, OK, OR, PA, TX, UT, VA, WA y WI. Además, estas ensaladas se distribuyeron en las siguientes provincias canadienses: Alberta, Columbia Británica y Saskatchewan.

Las ensaladas retiradas del establecimiento de Springfield se distribuyeron en los estados de AL, CO, CT, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, MI, MN, MO, NC, NE, NY, OH, PA, SC, TN, VA y WI. Además, estas ensaladas se distribuyeron en las siguientes provincias canadienses: New Brunswick, Ontario y Quebec.