Los hospitales del condado de Monterey sufren una “doble amenaza” con el aumento de pacientes de COVID-19 y la escasez de personal

CONDADO DE MONTEREY, Calif. (KMUV-TV) Además de que el número de pacientes con COVID-19 que ingresan a los hospitales es cada vez más alto, los hospitales del condado de Monterey dicen que también están experimentando escasez de personal.

El viernes, Salinas Valley Memorial Healthcare System tenía 22 pacientes, Community Hospital of the Monterey Peninsula tenía 21 pacientes, Natividad tenía 16 pacientes, y Mee Memorial Healthcare System no tiene pacientes de COVID-19.

Para lidiar con el sobrecargo de pacientes, los cuatro hospitales del condado están tomando las siguientes medidas:

Visitas a los pacientes

Mientras que los hospitales siguen adaptando sus políticas de visitas, todos los departamentos de emergencia de los hospitales del condado de Monterey actualmente no permiten visitas. Las excepciones son los padres o guardianes de un menor de 18 años o un cuidador o persona de apoyo para los pacientes con discapacidades físicas, intelectuales, cognitivas y/o de desarrollo.

Si desea visitar a un ser querido que está en el hospital, el condado le recomienda que visite su sitio web para conocer la política de visitas actual, que puede encontrar al final de esta página.

Refuerzo de la vacuna para el cuidado de la salud

California ordenó que todos los trabajadores de la salud que son elegibles para el refuerzo, reciban su dosis antes del 1 de febrero

"Todos nuestros hospitales del Condado de Monterey apoyan este mandato estatal y están trabajando con los empleados para asegurar el cumplimiento de la fecha límite", dijo el condado.

Horarios de las cirugías

El condado está tomando precauciones similares a las que tomó durante el comienzo de la pandemia de COVID-19 con respecto a los horarios de las cirugías. Mientras los hospitales miden su capacidad, los tratamientos que no son sensibles al tiempo pueden ser reprogramados.

Visitas al departamento de emergencias

Los Hospitales del Condado de Monterey también están pidiendo que la comunidad vaya a Urgencias en caso de emergencias médicas como lesiones graves, dificultad para respirar, dolor en el pecho, y entrar y salir de la conciencia.

Están animando a las personas a permanecer en casa si están experimentando síntomas leves de COVID y sólo visitar la sala de emergencias si aparecen los siguientes síntomas:

Reducir el riesgo de infecciones y hospitalizaciones por COVID-19

El condado también recomienda a la comunidad que haga lo siguiente para evitar que los hospitales se vean desbordados por los pacientes de COVID-19.

Vacúnese contra la COVID-19 o reciba una vacuna de refuerzo si es elegible

Cuando esté enfermo, hágase la prueba, quédese en casa y aíslese de los demás. No busque las pruebas en un servicio de urgencias

Si la prueba es positiva, aíslese y comunique a sus contactos cercanos que estuvieron potencialmente expuestos

Utilice una mascarilla cuando esté con otras personas fuera de su casa

Mantenga la distancia social con otras personas ajenas a su hogar

Si tiene que reunirse, hágalo fuera y siga las prácticas de distanciamiento social

Sitios web del hospital

Montage Health: www.montaghealth.org/covid

SVMHS: www.svmh.com

Natividad: www.natividad.com/covid

Mee Memorial: www.meememorial.com

Departamento de Salud del Condado de Monterey: www.mcvaccinate.com