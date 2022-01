Nueva ley de California cambia la responsabilidad de las quemas prescritas fuera de control

SACRAMENTO, Calif. (KMUV-TV) Muchas de las nuevas leyes de California entraron en vigor el 1 de enero de 2022, incluyendo una ley que espera incentivar a más propietarios a ayudar a combatir el fuego con fuego.

La ley 332 del Senado, protege los que gestionan las quemas prescritas. La ley exige ahora que los usuarios de las quemas controladas demuestren una negligencia grave antes de que puedan ser responsables del pago de los costes de extinción de incendios.

"Así que si estamos realizando una quema y tenemos problemas, como por ejemplo que el viento se levantó de una manera que no esperábamos… podemos llamar a Cal Fire y pedirles apoyo como si fuera un incendio forestal", dijo Jared Childress, coordinador de la Asociación de Quemas Prescritas de la Costa Central. "Antes de la ley SB 332, hacer esa llamada significaba exponerse a posibles juicios por parte de Cal Fire y del estado de California. Ese ya no es el caso, con la excepción de si se descubre que has sido negligente, lo que significa que sabes que estabas haciendo las cosas de manera no específica a la norma de la industria."

La ley anterior sólo exigía que los usuarios de las quemas controladas demostraran una simple negligencia para ser declarados responsables. Los opositores dicen que el cambio de responsabilidad deja a las víctimas de los incendios forestales con un proceso de recuperación de costes más difícil y menos eficaz. Pero Childress compara el cambio con los bomberos que ayudan a apagar el fuego de una casa.

"Si a uno se le incendia la casa por quién sabe qué motivo, puede ser eléctrico, puede ser provocado. Todos sabemos que puedes llamar a los bomberos y no te van a pasar factura, ¿verdad? Así que hay un reconocimiento de que hay un bien común en que los departamentos de bomberos respondan a los incendios de casas. El SB 332 es lo mismo en el sentido de que se reconoce que hay un bien común en que Cal Fire apoye las quemas prescritas".

Las quemas cubiertas deben ser para la reducción del peligro de incendios forestales, el mantenimiento y la restauración ecológica, la quema cultural, la gestión forestal o la agricultura.

"Si usted hace algo que se considera inseguro, digamos que está encendiendo un fuego por su cuenta. No tienes un plan de quema. No tenías líneas de control y estabas solo. Todo el mundo lo vería y diría: 'Sí, lo estás haciendo de forma negligente'. Por supuesto, en esa situación se te podría considerar responsable. Esto sólo significa que si estás haciendo las cosas de forma segura, pero tienes problemas, Cal Fire está ahí para ayudarte", dijo Childress.

Más de 2,5 millones de acres ardieron en California en 2021. El clima más caluroso y seco contribuyó a un aumento en la cantidad de acres quemados por incendios forestales. Pero Childress dice que las quemas prescritas pueden ayudar a deshacerse del exceso de combustible que ayuda a prolongar esos incendios forestales.

"Nuestras tierras silvestres evolucionaron con 15.000 años de quemas autóctonas, y al suprimir el fuego y mantenerlo fuera del paisaje, estamos teniendo una peligrosa acumulación de mucha madera muerta, material inflamable y maleza. Por ello, los incendios prescritos, junto con los tratamientos mecánicos, son una forma muy importante de abordar estos problemas.

Cerca del 40% de los terrenos forestales de California son de propiedad privada. Sin embargo, muchos no se atreven a realizar quemas prescritas, por temor a ser responsables si se descontrolan, como ocurrió con el incendio de Estrada, cerca del monte Madonna, el pasado mes de octubre. Pero Childress dice que es raro que las quemas controladas se "escapen" o se vuelvan incontrolables.

"Realizaron un estudio en el que se analizan los datos de las quemas federales y estatales. De 20.000 quemas diferentes, descubrieron que menos del 1% tuvo algún tipo de escape. Y de ese 1% de escapes, sólo un 1% destruyó alguna propiedad", dijo Childress. "Las quemas prescritas requieren mucha organización. Pasamos aproximadamente un año trabajando con los propietarios de las tierras para decidir cuáles son sus objetivos, para averiguar cuáles son los problemas de control y cuáles van a ser las líneas de control y trabajar en los planes de quema que identifican todos estos detalles."

Para saber más sobre cómo programar o ayudar en una quema prescrita, visite: calpba.org/centralcoastpba.