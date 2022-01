Estos bebés gemelos de la Costa Central nacieron en años diferentes

COSTA CENTRAL, Calif. (KION-TV) -- Varios recién nacidos llegaron al año nuevo en los hospitales de la Costa Central. Uno de los cuales fue un tipo de nacimiento excepcional con dos gemelos de Greenfield.

Los gemelos Aylin (derecha) y Alfredo (izquierda) nacieron en meses, días y años diferentes.

El bebé Aylin Yolanda Trujillo nació exactamente a la medianoche del 2022, pero escuchen esto: Su hermano gemelo, Alfredo Antonio Trujillo, nació 15 minutos antes, en 2021.

El personal de Natividad dijo que la probabilidad de que un par de gemelos nazcan en días, meses y años diferentes es de una entre dos millones.

La familia Greenfield se sorprendió, y la madre de los gemelos, Fátima Madrigal, dijo: "Me parece una locura que sean gemelos y que tengan fechas de nacimiento diferentes. Me sorprendió y me alegró que llegara a medianoche".

Mientras tanto, el Hospital Hazel Hawkins Memorial del condado de San Benito vio llegar a un recién nacido a las 12:05 a.m., según los funcionarios del lugar.

Victoria Serna con su bebé sin nombre que nació a las 12:05 de la mañana en el Hazel Hawkins Memorial Hospital

La niña sin nombre nació de los padres Victoria Serna y Omar Ramírez. Victoria dijo que es su segundo hijo y que el bebé salió sano, que era lo único que podía pedir.

Cuando se le preguntó qué mensaje quiere dar a su nueva niña, Victoria simplemente respondió: "Sólo quiero que sea feliz. Lo que sea que esa felicidad signifique para ella, eso es lo que quiero para ella".

Salinas Valley Memorial Hospital dijo que un bebé nació allí alrededor de las 12:22 a.m. del día de Año Nuevo, mientras que sólo diez minutos más tarde, el primer recién nacido en el Hospital Dominicano fue dado la bienvenida al mundo.

Montage Health dijo que había varios bebés nacidos después de que el reloj diera la medianoche.