Tramo de la Autopista 1 cerrada por San Luis Obispo

CONDADO DE SAN LUIS OBISPO, Calif. (KMUV-TV) Para las personas que piensan viajar al sur o volver a la norte a través de la Autopista 1, la carretera está cerrada.

Con toda la lluvia se desprendieron piedras y escombros en la ruta, lo que provocó el cierre de la carretera 1 desde el estacionamiento de Elephant Seal, al norte de San Simeón, hasta el sur de Ragged Point, en el condado de San Luis Obispo.

Highway 1 is closed from north of Gorda in Monterey County to Ragged Point in SLO County due to a rockslide blocking both lanes. No estimate for re-opening. Travelers should be aware of Caltrans/emergency responders in the vicinity. Video on Hwy. 1 earlier today.@PIOJimShivers pic.twitter.com/Vi98bWSPwO