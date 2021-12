La policía investiga un doble homicidio en King City

KING CITY, Calif. (KMUV-TV) El Departamento de Policía de King City está investigando un doble homicidio de un hombre de 20 años y una mujer de 18 años.

Según la policía, Monterey Communications recibió varias llamadas al 911 sobre disparos en la zona de Sussex Way y Wellington Avenue el 26 de diciembre alrededor de la 1:22 p.m.

La policía de King City, la Patrulla de Carreteras de California, la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey, el Departamento de Policía de Greenfield y el Departamento de Policía de Soledad respondieron a la zona donde encontraron los dos cuerpos con heridas de bala, según la policía de King City.

Aún no saben el motivo de los asesinatos y no detuvieron a nadie todavía, según la policía. No se revelará la identidad de las víctimas hasta que la Unidad Forense del Sheriff del Condado de Monterey haya notificado a los familiares.

Cualquier persona que tenga más información puede llamar a el Departamento de Policía de King City marcando al (831) 386-5988. Para permanecer en el anónimo puede llamar a la línea WeTip en el 1-800-78-CRIME.