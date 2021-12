Mira esta mano robótica creada por los niños de Salinas

SALINAS, Calif. (KMUV-TV) El Taller Comunitario de Ciencias de Salinas es un programa extracurricular en El Sausal Middle School. El taller se dedica a enseñar a los niños de la zona de Alisal sobre ciencia e ingeniería.

Los alumnos crearon esta mano robótica. ¡También crearon luces LED con plexiglás y alfileres de ropa!

A most interesting proto-robotic hand is coming together at the the Science Workshop. pic.twitter.com/sV65aojNKF

The latest development in the LED through plexiglass project: personalized holiday ornament to be clipped onto anything with a clothes pin. Every kid’s gonna want one!! pic.twitter.com/E9XXq4jU3L