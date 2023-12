24 cosas que esperar en 2024

No es algo partidista decir que las elecciones presidenciales son agotadoras, estresantes y no son algo que se pueda esperar con alegría. La campaña de 2024 en Estados Unidos no parece entusiasmar a muchos votantes.

Las canciones que pasan al dominio público incluyen “Mack the Knife”, “I Wanna Be Loved By You” y “Let’s Do It (Let’s Fall in Love)” de Cole Porter, quizás la única canción de amor en la historia que menciona las pulgas.

• “Un Caballero de los Siete Reinos: The Hedge Knight” sobre Max, otra precuela de “Juego de Tronos” que seguramente atraerá a los fanáticos de GoT, les guste o no.

