¿Qué viene para la aviación en 2024? Nuevos aviones, asientos y mejores aeropuertos

Pero no todo son malas noticias para los que vuelan en clase económica: Air New Zealand lanzará sus literas Skynest en 2024 en vuelos a Nueva York y Chicago, con seis cápsulas que permitirán a los pasajeros tomar un sueño reparador. La aerolínea espera cobrar entre US$ 400 y US$ 600 por una siesta de cuatro horas.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.