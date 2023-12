EXCLUSIVA | El equipo de Trump voló a Washington las papeletas de los falsos electores en un último esfuerzo por anular las elecciones de 2020

“Podría haber evitado todo esto”, se desahogó Chesebro ante los fiscales de Michigan. “Ha sido una verdadera lección sobre no trabajar con gente que no conoces y en la que no estás seguro de poder confiar, porque realmente se me fue de las manos”.

