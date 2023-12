Steve Ballmer ganará US$ 1.000 millones al año por no hacer nada

Berkshire Hathaway de Warren Buffet recaudará US$ 6.000 millones en dividendos durante el año, según un análisis de The Wall Street Journal. Esto se debe a que la mayoría de las acciones en las que invierte Berkshire Hathaway pagan dividendos. En esa lista se incluyen Chevron, Bank of America, Apple, Coca-Cola, Kraft Heinz y American Express.

Dado que Ballmer reportó US$ 656 millones en ingresos al Servicio de Impuestos Internos en 2018 según ProPublica, probablemente sea seguro decir que estará sujeto al impuesto del 20% sobre los dividendos para las personas que ganan un ingreso imponible de US$ 500.000 al año o más. Eso significa que pagará cerca de US$ 200 millones en impuestos sobre los dividendos de Microsoft que cobre.

Eso, por supuesto, suponiendo que la junta directiva de Microsoft no decida recortar los dividendos. Pero eso no parece probable. Desde que la empresa comenzó a pagar dividendos a los accionistas en 2003, la cantidad no ha hecho más que aumentar.

