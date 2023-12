Trump augura un año conflictivo en su furioso discurso navideño

Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, culpó en gran medida a Trump por no cumplir sus promesas al movimiento Make America Great Again en su primer mandato y ha afirmado que sería un mejor implementador de tales políticas. En un ayuntamiento de CNN este mes, DeSantis intensificó sus ataques contra el expresidente, pero principalmente por la política sobre el aborto, la inmigración y la economía. El hecho de que Haley y DeSantis, que compiten por ser la principal alternativa a Trump, no se atrevan a criticar al expresidente el 6 de enero de 2021, muestra hasta qué punto las mentiras de Trump sobre el fraude electoral se han convertido en ortodoxia para las bases republicanas. base.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.