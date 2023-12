¿Qué hacer si recibes un regalo que no te gusta?

“Y cuando la gente no lo ha hecho y nos da algo que no coincide en absoluto, sentimos que no nos han visto y que no nos valoran de la forma en que queremos que nos valoren”.

Es importante tener conversaciones honestas con aquellos con quienes tienes una relación a largo plazo para establecer qué tipos de regalos te gustan y qué no te gusta, especialmente para que el patrón no se repita en la próxima temporada navideña, dijo Degges-White. Pero si la persona no es una pareja romántica, un amigo cercano o un familiar, guardar silencio y recordar las buenas intenciones puede ser la mejor manera de hacerlo, dijo.

Para muchas personas, esta decepción, seguida de culpa, es natural después de recibir un regalo que simplemente no les parece propio. Podría ser ese suéter anual de tus padres que no es de tu talla, una camiseta con el logo de una banda que te encantaba cuando eras adolescente (pero ya no), o una joya de plata que solo usas oro.

