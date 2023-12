Una historia de amor por la moda, en ambos lados de la cámara

“Antes de la sesión, estaba muy nerviosa porque, aunque vivíamos juntos, el hecho de tener que fotografiarla por primera vez me llenaba de ansiedad”, declaró Christie a CNN. “Porque esto podría haberse convertido en un gran defecto en nuestra relación. Ella podría haber pensado: ‘Dios mío, no puede tomarme una foto, no puedo seguir con él'”.

La foto es una de las muchas instantáneas inéditas que tomó Christie de Coddington, imágenes tomadas en su mayoría en la década de 1970, cuando trabajaba como editora de moda en British Vogue. Fue una época que marcó el inicio de la carrera de Christie y el apogeo de su romance. El nuevo libro de Christie, “A Very Distinctive Style: Then & Now”, una colección dinámica de sus archivos personales, así como de trabajos editoriales, campañas y colaboraciones con estrellas del rock and roll como David Bowie, The Rolling Stones y Pink Floyd, entre otros.

