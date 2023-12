Así es la reforma laboral que propone Milei

Lo novedoso en esta línea, y uno de los puntos de mayor polémica, tiene que ver con que en este cálculo no se incluirán ciertas variables como el Salario Anual Complementario y conceptos de pago semestral y anual. Esto lleva a que las compensaciones pueden ser inferiores a las que contemplaba la fórmula abandonada, como lo precisa el abogado laboralista Aldo Caballero a CNN: “Reduce la base de cálculo al excluir el aguinaldo (Salario Anual Complementario). Sería reducirla al 67%, aunque en sí mismo, ya había jurisprudencia en la que no lo incluían por no computarlo como parte de la remuneración normal y habitual”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.