“La semana pasada teníamos esperanza”: las conmovedoras palabras de las familias de los rehenes a los que el ejército israelí mató por accidente

“Dentro de nuestro gobierno no confío en nadie. ¿Es su hijo el que está sentado en un túnel? Mi hijo está sentado en un túnel. Mi hijo no tiene oxígeno. Mi hijo come media pita al día. Quiero a mi hijo aquí cuanto antes”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.