Encuentran bebés muertos y en descomposición en la unidad de cuidados intensivos de un hospital evacuado en Gaza. Esto es lo que sabemos

“Dejar morir a mi paciente delante de mis ojos es lo más duro que he vivido jamás, es indescriptible, nos rompieron el corazón, no pudimos ayudarlos, no pudimos llevarlos, apenas pudimos salir con nuestros hijos, somos civiles, somos un equipo médico, somos civiles desplazados”, dijo en la grabación.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.