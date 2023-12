Muere en Miami Juanita Castro, hermana menor de Fidel Castro, a los 90 años

Pese a que Juanita fue una firme crítica del régimen impuesto por su hermano Fidel —al punto de llamarle traidor y no cruzar palabra con él por más de medio siglo—, expresó su tristeza al ver a los manifestantes que bailaban y celebraban la muerte de quien fuera el líder de Cuba desde el triunfo de la revolución en 1959 hasta su fallecimiento. “Lógicamente duele esa reacción”, dijo en una entrevista publicada en The New York Times en noviembre de 2016. “Respeto el sentimiento de todos, pero no puedo aceptar eso. No es algo bueno”, afirmó.

