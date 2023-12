La Asamblea Nacional de Ecuador señala al expresidente Lasso por supuesto peculado

En mayo, el Parlamento había aprobado iniciar un proceso de juicio político contra el entonces presidente Lasso vinculado con este caso. El contralor general del Estado, Carlos Riofrío, informó durante la etapa de pruebas en la Comisión de Fiscalización que, tras una auditoría al contrato suscrito en 2018 (antes del gobierno de Lasso), no se recomendó la terminación unilateral del mismo y, aunque hubo un informe borrador con indicios de responsabilidad penal por US$ 6 millones, Riofrío dijo que nunca se aprobó porque “no hubo dolo”, es decir, que la persona no ha actuado con la intención de hacer daño por acción u omisión, según el Código Penal de Ecuador.

