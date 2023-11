André 3000, famoso por ser parte del dueto Outkast, rompe récord de Billboard con una canción de flauta

El tema de André 3000 también tiene un título largo: “I Swear, I Really Wanted to Make a ‘Rap’ Album But This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time.” (que en español sería algo como “Lo juro, realmente quería hacer un álbum de ‘rap’, pero esta vez es literalmente la forma en que me sopló el viento”).

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.