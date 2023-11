Elon Musk dice a los anunciantes de X “váyanse a la mie***” después de disculparse por tuit antisemita

“No quiero que tengan publicidad (en X)”, dijo Musk en la Cumbre DealBook de The New York Times en Nueva York. “Si alguien me va a chantajear con publicidad o dinero, váyanse a la mie***”, dijo. “¿Está claro? Hola, Bob, si estás entre el público, así es como me siento”, añadió, refiriéndose al CEO de Disney, Bob Iger.

