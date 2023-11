La primera mujer árabe en el espacio tiene una misión: que la exploración espacial se vuelva accesible

Sabry: Cuando estaba sentado en ese cohete, no volaba solo al espacio, llevaba a mi país y a mi continente conmigo. Realmente sentí como un paso adelante no sólo para mí personalmente sino para muchas otras personas. Que puedan tener esa representación, ver que las cosas son posibles aunque nos digan que no lo es. Me despierto cada mañana y tomo todas mis decisiones para cumplir ese propósito. He dedicado mi vida a esta misión.

Sabry: Al limitar las oportunidades que existen para personas de determinadas nacionalidades, también estamos limitando la cantidad de problemas que podemos resolver y el progreso que se puede lograr en un campo específico. En cuanto a la representación, te muestra que todo es posible. Convertirme en astronauta no era algo con lo que soñaba cuando era niña porque no era algo a lo que estuviese expuesta y siempre nos dijeron que no era para nosotros. Tener representación dice “alguien más ha hecho esto y tú también puedes”.

Sabry: Cuanto más me involucraba en el campo espacial, más problemas veía, y existen muy pocas oportunidades si no eres occidental, si no eres ciudadano estadounidense o si no eres europeo. Mi empresa permite que personas de diferentes nacionalidades trabajen esos problemas desde diferentes perspectivas. Actualmente, tenemos alrededor de 205 personas de 28 nacionalidades diferentes trabajando en 53 proyectos espaciales, lo cual es realmente genial de ver.

