OPINIÓN | La salud de la democracia argentina ante una nueva coyuntura sociopolítica

A principios de año, cuando comenzó a visualizarse el calendario electoral, el Gobierno no pudo conciliar una fecha de elecciones en común con las provincias, las cuales desdoblaron sus elecciones para deslindarse de una eventual derrota nacional con base en el rendimiento arrojado por la administración central y poder así conservar sus bastiones locales. Esto llevó a perder ocho provincias oficialistas, quedando ocho de Unión por la Patria (Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santiago del Estero**); seis de Fuerzas Provinciales (Salta, Misiones, Córdoba, Neuquén, Rio Negro y Santa Cruz) y nueve de Juntos por el Cambio (Jujuy, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Mendoza, San Luis, Chubut y Corrientes**), así como la Ciudad de Buenos Aires. Las elecciones provinciales no dejan de ser un fenómeno per se para analizar con detenimiento, sobre todo y fundamentalmente por la performance del candidato disruptivo que, entre otros temas, no se jacta de tener una visión tan federal como se hubiera esperado.

(CNN Español) –– Hay dos pilares fundamentales que cimentan la estabilidad institucional y la salud democrática de un país: la alternancia política, que le da vitamina al sistema y lo hace aún más virtuoso, y el correcto reconocimiento de la derrota por parte de los candidatos para un normal traspaso de mando. No es lo único, por supuesto, pero que un mandatario o candidato a presidente pueda reconocer en televisión nacional, a pocas horas de finalizados los comicios, que ha sido derrotado (sin denunciar fraude o tergiversaciones en la votación), por un candidato de otro partido habla no solo de la transparencia del sistema electoral, sino también de un signo positivo de salud democrática. Sin dudas, el reconocimiento de la derrota y las transiciones son procesos que no solo marcan el cambio de liderazgo, sino que ofrecen oportunidades cruciales para fortalecer los vínculos de honestidad y transparencia entre el futuro presidente y los distintos actores políticos del país, alimentando la cuota de esperanza de una mejora en el cambio que se persigue y satisfaciendo la expectativa buscada en parte de dicho proceso.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.