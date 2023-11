Israel aprueba acuerdo con Hamas para liberar rehenes en Gaza

“Ellos entendieron que el esfuerzo bélico no sólo no haría daño, sino todo lo contrario: esto permitiría a las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] prepararse para la continuación de los combates. Y me gustaría volver a dejarlo claro: la guerra continúa, la guerra continuará hasta que alcancemos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamas, recuperar a todos nuestros rehenes, garantizar que el día después de Hamas Gaza ya no sea una amenaza para Israel, no habrá ningún elemento en él que apoye el terrorismo, que eduque a sus hijos en el terrorismo y que amenace al Estado de Israel”, señaló Netanyahu.

