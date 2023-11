Este animal es el primer mamífero conocido que se aparea sin penetración, según un estudio

El comportamiento del murciélago hortelano reportado en el artículo es “extraño y único” si llega a ser cierto, dijo Alan Dixson, profesor de biología en la Universidad Victoria de Wellington en Nueva Zelandia y autor del libro de 2021 “Mammalian Sexuality: The Act of Mating and the Evolution of Reproduction”. Sin embargo, en su opinión, los investigadores no proporcionaron pruebas suficientes para respaldar la inusual afirmación, añadió Dixson, quien tampoco formó parte del estudio.

