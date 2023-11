Crocs presenta una línea de calzado inspirada en McDonald’s

No es la primera vez que Crocs inicia una colaboración para calzado de marca. La empresa ya ha presentado zapatos inspirados en Shrek y Rayo McQueen. Aunque no se trata de una colaboración, Crocs también hizo zapatos para el Salvaje Oeste, con botas vaqueras Crocs a la venta por US$ 120.

Los juegos de zapatos y Jibbitz costarán a los clientes potenciales entre US$ 70 y US$ 75 el par, y los calcetines US$ 20 el par. Pueden adquirirse a través del sitio web oficial de Crocs o en persona en los puntos de venta participantes.

