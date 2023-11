The Beatles rompen récords en las listas del Reino Unido: ‘Now and Then’ se convierte en el sencillo número uno

También se produce otro récord 54 años después del anterior éxito número uno de la banda, “The Ballad of John and Yoko”, en 1969, superando la brecha de 44 años de la cantautora inglesa Kate Bush entre la canción de 1978 “Cumbres Borrascosas” y 2022, con la canción “Running Up That Hill”.

The Beatles establecieron un nuevo récord 60 años y seis meses después de su primer número uno en el Reino Unido, “From Me To You”, en mayo de 1963, según Official Charts, superando el lapso de 47 años y seis meses de Elvis Presley.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.