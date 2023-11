Costa Rica sufre escasez de combustible en la frontera con Panamá y pérdidas en exportaciones por protestas en ese país

La Cámara de Industrias informó que Costa Rica exporta alrededor de US$ 600 millones al año a Panamá e importa de este país US$ 236 millones y que, según cálculos preliminares, las pérdidas a este 9 de noviembre podrían alcanzar los US$ 30 millones.

Carlos Montenegro, director de la Cámara de Industrias de Costa Rica, aseguró a CNN que no sale mercadería del país y que tienen reportes de pérdida de producto por vandalismo en Panamá. Agregó que los distribuidores registran desabastecimiento de artículos básicos y que, pese a que la aduana de Panamá está abierta, los camiones no pueden avanzar. “Hay preocupación por las pérdidas, es un asunto interno y no se visualiza hasta ahora una solución inmediata”.

