Caen los precios de las entradas del Gran Premio de Fórmula Uno en Las Vegas

Los precios de los entrenamientos del jueves y las carreras de clasificación del viernes también han bajado drásticamente. El precio actual de entrada cayó aproximadamente un 50% de US$$ 385 a US$ 180 el jueves y el viernes, los precios cayeron casi un 60% de US$ 825 a US$ 342.

Eso se ha traducido en una caída de los precios de las entradas. Según TickPick, se han desplomado un 35% en el último mes para la carrera del sábado, y el precio promedio de entrada cayó de US$ 1.645 a US$ 1.060 para los asientos en las tribunas. Las entradas para la carrera de Las Vegas tenían un precio aproximado de US$ 2.000 dólares hace un año.

