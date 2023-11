La historia de Shakira y Piqué: del amor en el Mundial de Sudáfrica a la separación y las acusaciones cruzadas

Además, Piqué se refirió a lo que se publica sobre él en la prensa y admitió que no le da importancia: “No es verdad lo que la gente lee, pero yo no tengo que salir cada día a desmentir cosas que no son reales, me da igual”.

“Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”, comentó Shakira a ELLE España.

En la canción “23”, de 2017, Shakira canta: “Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules”. Piqué, de ojos azules, tenía 23 años cuando conoció a Shakira.

Fue en Madrid donde se encontraron por primera vez. Shakira estaba en la capital española para presentarse en el festival Rock in Rio. “Yo iba a cantar en Rock in Rio y luego me iba a Sudáfrica y él estaba también a punto de irse a Sudáfrica. Y bueno fue la primera vez que nos vimos”, dijo la cantante.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.