Para María Corina Machado no bastó con ganar, ahora debe luchar por participar en las presidenciales de 2024

“Que diga que llamó a Biden, a Bush, a quien quiera, no va. Eso no depende de nosotros. Está aquí en la Constitución y la ley. Casualmente hoy sale una sentencia que habla personas inhabilitadas por 15 años. Inhabilitaciones firmes de 15 años. Y todo esto que están haciendo se les suma. Después no vayan a chillar”, dijo Cabello al responderle a Machado y a Estados Unidos.

“Yo no he recibido ni una notificación. ¿Qué es lo que voy a recurrir? ¿Algo que no existe? O sea, a mí nadie nunca me ha mandado ni un papel, diciendo que yo he hecho algo malo. Entonces, si no hay delito, si no hay procedimiento y si no hay decisión ¿qué es lo que yo voy a recurrir?”, dijo Machado el 11 de octubre.

Para Machado ese tema de la inhabilitación “lo resolvieron dos millones y medio de venezolanos el domingo pasado (en referencia al 22 de octubre), no tengo más nada que decir al respecto”. La dirigente no ha aclarado cómo se plantea revertir esta medida o reaccionar en caso de que no lo logre.

