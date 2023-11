“No queda nada”: miles de palestinos huyen hacia el sur mientras Israel intensifica operaciones en la Ciudad de Gaza

“Nadie se preocupa por nosotros. Puede que ahora estemos a salvo, pero no estoy segura de los que van detrás. No sé dónde está mi familia. Mis hermanos van detrás de mí. Por miedo, no pude mirar atrás. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Veníamos del [hospital] Al Shifa y vimos muerte por el camino. Cadáveres, destrucción por todas partes”.

“Somos siete familias. Todas nuestras casas han desaparecido. No queda nada. No pudimos llevarnos nada: ni ropa, ni agua, nada. El camino hasta aquí fue muy difícil. Si se cae algo, no te dejan recogerlo. No se puede reducir la velocidad. Hay cadáveres por todas partes”.

