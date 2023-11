La condición de Bruce Willis sigue “igual”, lo que según su hija Tallulah es “lo mejor que podemos esperar”

El mes pasado, Glenn Gordon Caron, amigo de Bruce Willis y colaborador en “Moonlighting”, declaró a New York Post que el actor no habla y añadió que “todas esas habilidades lingüísticas ya no están a su alcance, y sin embargo sigue siendo Bruce”.

