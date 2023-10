¿Por qué falta combustible en Argentina?

Estas cifras marcan que, sin considerar las diferencias de poder adquisitivo, en Argentina la gasolina es muy barata en relación con otros países de la región. En Brasil, según GlobalPetrolPrices, su valor por litro es de US$ 1,14 dólares; en Uruguay, US$ 1,94; en Chile, US$ 1,44, y en México llega a US$ 1,34.

Los indicadores explican este desajuste. Según los números del sitio GlobalPetrolPrices al 23 de octubre, el precio internacional del litro de gasolina es US$ 1,34. En Argentina, dicho precio es de US$ 0,86, medido con la referencia del dólar oficial. Si se mide con el dólar paralelo o blue, el precio del litro de gasolina caería alrededor de los US$ 0,30 en el mercado interno.

