Opinión | Por qué Matthew Perry era mi favorito de “Friends”

Las memorias de Perry comienzan con lo siguiente: “Hola, me llamo Matthew, aunque puede que me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty. Y debería estar muerto”.

Aunque Perry no quería revivir esta agonía viendo el programa, no evitó hablar de sus pasadas adicciones al alcohol y las drogas en un esfuerzo por ayudar a los demás. En su libro de 2022, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir”, no sólo se centró en compartir sus luchas, sino en ayudar a otros a mantenerse sobrios.

Como dijo Perry a CBC durante una entrevista en 2022, “No veía la serie, y no la he visto, porque podía decir: ‘Beber, opiáceos, beber, cocaína'”. Y añadió: “Me daba cuenta temporada tras temporada, por mi aspecto. … Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.