Frases y momentos icónicos de Chandler Bing, el entrañable personaje de Matthew Perry en Friends

Para no tener que romper con su novia Janice (Maggie Wheeler), algo que a Chandler se le hacía muy difícil (esto de tener que ser el que termina una relación), le dice que por su trabajo lo deben transferir a otro país. Janice parece entusiasmada con la idea y, para desalentarla, Chandler le dice que el traslado es a Yemen. Como ella se niega a separarse de él hasta que tenga que irse, le dice que viaja al día siguiente. Aún así, no logra escapar de la situación, y Janice lo ayuda a empacar y lo acompaña al aeropuerto. Cuando cree que ya logró por fin su cometido, su novia le dice que no se irá hasta no ver despegar el avión. Por lo que Chandler se acerca al mostrador y finge comprar un pasaje a Yemen. El intercambio con la vendedora de la aerolínea es imperdible. La chica no le sigue el juego y Chandler finalmente compra un pasaje a Yemen. El momento culmina con otro toque de humor, con Chandler subiendo al avión y preguntándole a una desconocida: “Cuando lleguemos a Yemen, ¿puedo quedarme con usted?”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.