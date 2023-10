Hong Kong paga US$ 2.500 a padres primerizos por tener un bebé, pero con eso no se paga ni un mes de alquiler

Singapur (cuya tasa de natalidad es de 1,05) ofrece una ayuda de US$ 8.036 por el primer y el segundo hijo, y de US$ 9.497 por el tercero, junto con cuatro semanas de permiso de paternidad (hasta 16 semanas por maternidad), un permiso no remunerado para el cuidado del bebé y desgravaciones fiscales para las madres trabajadoras.

