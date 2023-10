Diamantes hechos de césped y asientos en venta: el Barcelona rentabiliza el Camp Nou mientras lo remodela

Aquellos que quieran llevarse un asiento original de las graderías podrán hacerlo desde los 99 euros (US$ 104) hasta los 299,99 euros (US$ 316). Sin embargo, el club dará prioridad a los socios abonados hasta el próximo 12 de noviembre para que consigan su propia silla. Posteriormente, del 14 al 27 de noviembre, se abrirá la venta a los no abonados.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.