Así vive Fede Valverde El Clásico Real Madrid vs. Barcelona: Podemos dar un gran paso en LaLiga

César López

(CNN Español)– Federico Valverde, estrella ya consolidada del fútbol internacional, habla con CNN sobre cómo vive la previa de cara al clásico Real Madrid vs. Barcelona. El uruguayo de 25 años, que está al servicio del Real Madrid y que recién fue nombrado capitán de la selección nacional, es un referente del mediocampo y hoy por hoy uno de los mejores futbolistas en su posición.

Enrique Marqués tuvo la oportunidad de entrevistar al jugador a pocas horas del clásico sobre su papel de referente en el Madrid y más.

El clásico

Enrique Marqués: Semana especial, semana loca con Champions y con el clásico.

Federico Valverde: Sí, la verdad que bueno, una seguidilla de partidos importantes, difíciles, pero bueno, sabemos todo en nuestra cabeza, en la cabeza de la afición sabemos que el más importante es el Barça.

Enrique Marqués: ¿Y cómo se vive esta semana especial? Incluso a nivel de prensa también lo notarán en el vestuario.

Federico Valverde: Todo. La verdad que bueno, es un partido que a nivel mundial es mirado por millones de personas, uno de los partidos a nivel de fútbol más mirado, obviamente está esa presión.

Está la presión de saber que, bueno, que estás jugando para el Real Madrid. Que esta clase de partidos, que al final te entrenas para ganar al Barcelona, para ganar Champions, para ganar al Aleti, a equipos grandes. Entonces creo que va a ser un bonito encuentro. Estamos muy preparados, con mucha ilusión y muchas ganas de que llegue.

El Real Madrid gana y es puntero en el grupo C de la Liga de Campeones 1:23

Enrique Marqués: ¿Cómo te imaginas el partido del sábado, el clásico?

Federico Valverde: Duro. Obviamente va a ser duro, complicado, pero creo que tenemos muy buen equipo, estamos trabajando muy bien. Como te dije, estamos muy ilusionados del partido, de saber que podemos dar un gran paso en LaLiga.

Enrique Marqués: ¿Qué le quitarías al Barcelona si pudieras quitarle un jugador para decirle este no, este no, con este no puedes?

Federico Valverde: Yo creo que mucha gente sabe quién le quitaría (risas). Sería Ronald Araújo. Para mí es uno de los mejores defensas del mundo, no solo del Barcelona. Creo que a nivel mundial es de lo mejor. Me toca también disfrutarlo en Uruguay, en la selección, me toca sufrirlo acá, pero en Uruguay lo disfruto y además de gran jugador es una gran persona. Entonces siempre uno intenta desde fuera, aunque seamos rivales a un nivel tan grande, siempre uno intenta desearle lo mejor.

Enrique Marqués: Cuando un jugador tan importante como tú piensa en el partido, en el clásico, ¿piensa en jugadas o piensa en global? Si no sale bien o sale mal, o piensa voy a ver si meto un gol por aquí o por allá. ¿Cómo se piensa en este tipo de partidos?

Federico Valverde: Bueno, antes es verdad que sinceramente tenía muchos nervios. Como te digo, esa ansiedad, ese estrés de querer que salgan las cosas bien, al final. Después de trabajar tanto con una persona que me ha ayudado fuera del fútbol a vivir mejor los momentos, a disfrutar más el hoy, entonces trato de disfrutar, trato de disfrutar, que no cualquier jugador o cualquier persona puede disputar esta clase de partidos y más con esta camiseta, con la del Real Madrid. Trato de abrirme con mi familia, escucharlos, disfrutar con ellos los días previos y obviamente imaginarme, llenar de energía de que puedo meter un gol.

Enrique Marqués: ¿Tiene más hambre el Barcelona que el Real Madrid?

Federico Valverde: No, no creo. O sea, no me gusta hablar de quién tiene más hambre, sino que nosotros, yo hablo por el Real Madrid y por mi equipo, siempre apuntamos a lo mejor, apuntamos a lo más alto. Trabajamos para esto, para el día a día, para ganar cada partido, para ganarnos en los entrenamientos, al final parece que nos matáramos en cada reducido, en cada mini partido que tenemos acá. Eso es lo que hace que sigamos creciendo como plantel y que sigamos consiguiendo títulos.

Enrique Marqués: Es verdad que la trascendencia, como antes decías, de estos partidos es global, es total. Parece que se juega casi el título.

Federico Valverde: Sí, sí. Al final me gusta mirar mucho deporte a mí. El béisbol, el fútbol americano, la NBA, Super Bowl, las finales de la NBA, son partidos únicos que son mirados en todo el mundo. Y creo que el Barcelona vs. Real Madrid también es uno igual. Entonces está esa presión, están esos nervios, pero siempre es lindo disfrutar.

Una familia futbolera y el fútbol uruguayo en la piel. Valverde: “Quiero retirarme en Peñarol”

View this post on Instagram A post shared by Fede Valverde (@fedevalverde)

Enrique Marqués: ¿Hablas de fútbol en casa, por ejemplo, con tu mujer?

Federico Valverde: Sí, bastante. Que mi mujer es muy, muy criticona (risas). Es periodista, así que imagínate lo que podemos hablar.

Enrique Marqués: ¿O sea que puede darse el caso de que el domingo, pase lo que pase, aunque gane el Real Madrid, vuelvas a casa y te diga que has estado muy mal?

Federico Valverde: Sí, hemos mejorado bastante (risas). Creo que hemos mejorado por la relación, por el bien de la relación. Pero sí, al final es muy lindo también llegar a casa y poder comunicarte con alguien que quiere tanto, poder abrirte, poder hablar de fútbol no solo con ella, sino con mi padre también. Que bueno, él jugó fútbol, no a este nivel, pero jugó fútbol, y con mis hermanos. Al final, es mi círculo, es la gente en la cual yo puedo confiar, en la cual yo me puedo abrir, entonces en ellos yo me brindo para escucharlos, para también escuchar esas críticas que siento un poco mal de otras personas, de ellos siempre me viene bien.

Enrique Marqués: De Peñarol desde pequeñito.

Federico Valverde: Siempre.

Enrique Marqués: ¿Sigues la liga uruguaya normalmente?

Sí, bastante. Yo creo que sigo mucho más la liga uruguaya que la liga que juego, la española. Al final, yo creo que ya más por cultura, como soy uruguayo y mi vida siempre fue ahí, siempre miro cualquier partido, no solo de mi equipo. Me gusta estar cercano al fútbol uruguayo, más hoy siendo capitán, que también tienes esa responsabilidad de escuchar cualquier problema o cualquier circunstancia que pasa en el fútbol uruguayo y uno puede ayudar de determinada forma.

Convertirse en referente del Madrid aprendiendo y peleando cada pelota

MADRID, ESPAÑA – 7 de Octubre 2023: Vinicius Junior, Joselu, Federico Valverde y Jude Bellingham del Real Madrid celebran durante el partido LaLiga entre el Real Madrid y el Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. (Foto de Florencia Tan Jun/Getty Images)

Enrique Marqués: Eres centrocampista en un equipo en el que están Kroos, Modric, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham… es posiblemente uno de los mejores centros de campo del mundo. ¿Cómo vives ser uno de ellos y jugar de titular en este caso?

Federico Valverde: Bueno, antes me costaba bastante asimilarlo. Hoy por hoy creo que me he ganado mi nombre dentro de este equipo, dentro de esta institución tan grande. Ya soy parte, ya he dejado mi huella con muchos títulos, una Champions, que al final la afición es lo que más quiere que ganemos. Ya lo he ganado y creo que eso también me ayudó a sentirme más importante dentro del equipo, dentro de los medios. Casemiro me ha ayudado en su día cuando estaba conmigo, a poder convivir con eso y saber que bueno, que ya llegará mi momento. Hoy por hoy tengo que aprovecharlo.

Enrique Marqués: Y las primeras veces supongo que te veías de titular y veías en el banquillo a Modric o a Kroos. Debías de pensar ‘madre mía’, ¿no?.

Federico Valverde: Es un poco raro, es un poco raro. Al final, después de tantos años de admiración que hubo, hoy uno, creo que también hay que ser consciente y saber valorar lo que hace uno, nadie me ha regalado nada, pero sí que siempre es bonito poder formar parte dentro del campo.

Enrique Marqués: ¿Es el centro del campo con más competencia en el que has jugado en tu vida?

Federico Valverde: Sí, sí, obviamente. Ya cuando he crecido, había jugadores muy importantes en mi club, en Peñarol, que bueno, que ya tenían mucha experiencia, que a nivel sudamericano, de Uruguay, eran muy buenos y muy importantes. Pero bueno, a nivel mundial la gente que tengo hoy por hoy al lado mío son de los mejores, sino capaz que Casemiro, Toni Kroos y Luka (Modric) son los tres mejores medios de mucho tiempo, de las últimas décadas. Entonces intenté sacarle el mayor fruto posible, intenté aprender con ellos y obviamente poder estar jugando es una alegría enorme.

Enrique Marqués: He leído grandes elogios a Bellingham…

Federico Valverde: Se lo merece. La verdad que se lo merece (risas). Es muy bueno.

Enrique Marqués: ¿Es tan bueno?

Federico Valverde: Sí, es muy bueno. La verdad que cuando llegó demostró esa madurez que a veces… bueno, a mí me ha costado también cuando llegue afrontar muchas situaciones, porque es una institución muy grande, entonces no estamos acostumbrados a convivir con eso. Y bueno, demostró como si viviera acá desde el primer día que nació. Siente la camiseta, siente los colores. Es un jugador de equipo, además de ser una estrella. Juega para todo el equipo y eso creo que lo hace más grande aún.

Enrique Marqués: También hemos leído que le han recomendado a Florentino Pérez que fiche a Sebastián Cáceres, que es un joven central uruguayo. ¿Es cierto?

Federico Valverde: Vaya (risas), bueno yo no, no me gusta recomendar a nadie, al final Seba (Cáceres) es un gran defensa, como te digo, al final lo disfruto en la selección. Es seguro, al final uno cuando es medio siempre le gusta tener defensas que sean fuertes, rápidos, que sean aguerridos. Si ya lo tiene todo, entonces siempre me alegro por él, porque es un gran jugador y una gran persona que se merece que las cosas le vayan bien. Y cuando le va bien en América, la verdad que es lindo.

La Champions League, el objetivo de siempre del Real Madrid

PARÍS, FRANCIA – 28 de mayo 2022: Federico Valverde del Real Madrid levanta el Trofeo de la Champions League de la UEFA después de la victoria de su equipo en el partido final de la Champions League de la UEFA entre el Liverpool FC y el Real Madrid en el Stade de France. (Foto de Julian Finney/Getty Images)

Enrique Marqués: ¿Está el Madrid para ganar la Champions este año?

Federico Valverde: Siempre. Al final siempre es a lo que apuntamos. Hay veces que, como el año pasado, te cruzas con el Manchester City, que al final es uno de los mejores clubes del mundo. Hace dos años nos salió bien, avanzamos y salimos campeones. El año pasado nos salió al revés. Les tocó ganar a ellos y bien creo merecidamente. Pero bueno, creo que tenemos un gran equipo, tenemos muchas armas para afrontar una competición tan grande y creo que tenemos un plantel enorme para afrontar cualquier situación que se nos interponga en el camino.

Enrique Marqués: ¿Es la Champions la competición más dura o más difícil que has jugado?

Federico Valverde: Sí, sí, Champions y Mundial creo que son las competiciones más difíciles, más importantes. Y al final te cruzas con los mejores jugadores en cada equipo de Europa; City (Manchester), Barcelona, United (Manchester), Bayern Munich, Milan, Juventus, cualquier equipo tiene diez estrellas por plantel. Entonces creo que ganar esta competición es lo que hace aún más grande a este equipo.

Enrique Marqués: Supongo que en el vestuario del Madrid (Real) también se comentará a todos los candidatos para la Champions, los que todo el mundo piensa: el City (Manchester), el PSG… ¿o hay algún equipo que no se comente mucho pero que lo veas bien?

Federico Valverde: No, hay muchos buenos, pero al final nosotros nos enfocamos en el Real Madrid. No, no miramos a otro equipo, intentamos seguir mejorando nosotros, seguir haciéndonos fuertes en esta competición, demostrar por qué somos el equipo con más Champions y bueno, también asumir que ellos nos tienen que tener ese miedo a nosotros.

Carlo Ancelotti y la definición del éxito con el Real Madrid

Enrique Marqués: Te pregunto por Ancelotti, un hombre que desde fuera parece una persona simpática, seria y agradable. ¿Desde dentro también lo es o tiene más carácter?

Federico Valverde: (Risas) No, no, es para nosotros, bueno, es un gran entrenador, es una persona que siempre te está dando bueno, bromas, alegrías, consejos.. y cuando tiene que apretar nos aprieta. Entonces creo que sabe también manejar mucho las situaciones. Tiene muchos años en el fútbol, no solo como técnico, sino también como jugador. Ya ha vivido millones de situaciones, millones de cosas, entonces sabe cómo afrontar cada cosa con cada uno, con cada jugador que está en el plantel. Nosotros simplemente le agradecemos por todo lo que nos brinda.

Enrique Marqués: ¿En semana de clásico dice algo especial? ¿Notás alguna diferencia? ¿Se cambia algo o él como siempre?

Federico Valverde: No, no, como siempre. Al final nos transmite esa tranquilidad, esa energía positiva, que está con nosotros, que somos un gran equipo y que podemos ganar cualquier partido.

Enrique Marqués: Hablando de otros lugares. ¿Cómo estás viendo, por ejemplo, el crecimiento de la MLS o incluso las ligas árabes o las cosas que están pasando? ¿Cómo lo ves?

Federico Valverde: Bueno, al final poco puedo opinar. Soy un joven que ha salido de Uruguay para España y no mucho más. Después lo demás ha sido viajar con la selección y enfrentar más selecciones de otros países. Obviamente ha crecido, se está hablando mucho más de esas ligas, pero bueno, al final, como te digo, poco puedo opinar de algo que no estoy viviendo ni he vivido.

Enrique Marqués: Pero tiene pinta de que por lo menos alguno de los jugadores… en tu caso sigues respetando o valorando retos como estar en los mejores equipos del mundo. Digo, no solo por dinero.

Federico Valverde: Sí, bueno, al final también tengo un círculo que agradezco mucho de tenerlo, de gente cercana que me quieren mucho, me admira mucho, siempre está brindándome los mejores consejos, apoyándome, que siempre están ahí para hablarme, para brindarme lo mejor. Y eso también me hace abrir los ojos, que al final, obviamente, de la vida puedes vivir un poco mejor con dinero, puede darte un poco más de privilegio, más lujo, pero no quita que jugar en el Real Madrid es un reto día tras día y eso es lo que hace bonito levantarte, seguir entrenando, seguir mejorando, seguir ganando más títulos, seguir agrandando tu nombre dentro del fútbol, seguir siendo más conocido en el mejor club del mundo, con mucha gente. Creo que eso es lo bonito de la ambición de jugar acá.

Enrique Marqués: ¿Qué es lo que más te preguntan por la calle sobre el equipo, tu posición, los rivales y los compañeros?

Federico Valverde: Bueno, me preguntan mucho por Vini (Vinicius Jr). Eso es verdad. En Uruguay sobre todo lo admiran mucho. Creo que es un jugador muy querido a nivel mundial, es carismático, es buen compañero, buen jugador, alegre. Bueno, en Uruguay ha tenido muchos gestos muy buenos jugando ahí. Ahora con la selección, eso de agradecer y bueno, después me obligan, me dicen que tire mucho a puerta, que dispare, si eso me obligan mucho.

Enrique Marqués: Y por qué no tiras más te preguntará la gente…

Federico Valverde: (Risas) Pero bueno, al final me lo dice todo el mundo. Ya lo tengo bien asumido que tengo que tirar mucho más.

Enrique Marqués: En este caso, ¿qué tendría que pasar para que consideraras que has tenido un año de éxito?

Federico Valverde: Bueno, yo creo que el año bueno acá en el Real Madrid es ganar todos los títulos. Creo que ese es el año.

Enrique Marqués: ¿Eso sería muy bueno?

Federico Valverde: Ese sería. Yo creo que en el Real Madrid es bueno, porque después de ganar todo te dicen que tienes que hacerlo otra vez el año que viene. Eso ya sería muy bueno, ganarlo otra vez. Creo que eso es el hambre de este club, es no conformarse con nada. Obviamente que ganar siempre la Champions, que es la competición más linda, más bonita dentro de Europa. Creo que con eso, por lo menos en lo personal, yo me conformaría.

Enrique Marqués: Desde luego y mucha gente seguramente. Hay que darte la enhorabuena por una renovación, ¿madridista hasta cuándo?

Federico Valverde: Bueno, ojalá. Me encantaría ser madridista….

Enrique Marqués: ¿Hasta 2030, 2028?

Federico Valverde: Hasta que, bueno, hasta que mis hijos crezcan, sepan lo que estoy haciendo, lo que estoy formando en este club, que estoy dejando mi huella. Me encantaría que mis hijos ya fueran más grandes, fueran más conscientes de todos los momentos que estoy viviendo acá junto a mi familia. Y bueno, como te digo, me encantaría estar toda la vida acá, menos un añito que me encantaría poder retirarme en Peñarol.

Enrique Marqués: Para terminar, un pronóstico para el sábado.

Federico Valverde: No, no voy a decir nada porque capaz que lo mufo. Entonces me encantaría ganar, me encantaría ganar. Me encantaría llegar a mi casa a disfrutar con mi mujer, con mis hijos, con mis papás de la victoria. Sí que me encantaría.

Enrique Marqués: Fede Valverde, muchísimas gracias y mucha suerte.

Federico Valverde: Muchas gracias. Un placer. Muy bien.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.