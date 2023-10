La familia de un periodista de Al Jazeera murió tras un ataque en Gaza, informa el medio

CNN no puede confirmar de forma independiente el origen de la explosión en la casa, y Al Jazeera no proporcionó pruebas que la vinculen directamente con un ataque israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aún no han respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

