Lo que Biden hizo y no logró durante su viaje a Israel

“Mi mensaje a cualquier Estado o cualquier otro actor hostil que esté pensando en atacar a Israel sigue siendo el mismo que hace una semana: no, no, no lo hagas”, dijo Biden.

No todo lo que sucede en un viaje presidencial es visible. Las reuniones privadas con líderes extranjeros a menudo dan lugar a acuerdos que influyen en acontecimientos futuros. Por lo tanto, las indicaciones inmediatas no siempre son un barómetro útil sobre la eficacia de dichos viajes. Pero por mucho que los funcionarios de la Casa Blanca intentaran restar importancia a las expectativas, había un claro imperativo para la misión de Biden de reducir las tensiones, objetivo que no se logró.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.