Las 5 cosas que debes saber este 19 de octubre: ¿Qué pasó en Gaza?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la suspensión de algunas sanciones comerciales con Venezuela, luego del acuerdo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro este martes para garantizar condiciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2024, informó en un comunicado. EE.UU. levantan algunas restricciones a Venezuela 2:28 5. Van der Sloot confesó que asesinó a Natalee Holloway Casi dos décadas después de que Natalee Holloway desapareció en Aruba, el hombre sospechoso durante mucho tiempo de matar a la adolescente de Alabama confesó su asesinato, según un expediente judicial. La madre de Holloway dijo que la declaración de culpabilidad de Joran van der Sloot y su confesión del crimen puso fin a su interminable pesadilla. Van Der Sloot confiesa 18 años después que mató a Natalee Holloway 3:02 A la hora del café Un alimento rico en nutrientes que desapareció de las dietas occidentales era básico para los primeros europeos Las algas y las plantas acuáticas, prácticamente ausentes de la mayoría de las dietas occidentales actuales, fueron en su día un alimento básico para los antiguos europeos, según revela un análisis de moléculas conservadas en placa dental fosilizada. Este alimento puede ayudar a que las personas vivan hasta los 100 años 0:38 Un raro compuesto detectado en la “Mona Lisa” revela un nuevo secreto de Da Vinci Leonardo Da Vinci experimentó con su famosa “Mona Lisa” más que lo que se pensaba, y probablemente fue el pionero de una técnica que utilizaron obras creadas un siglo después, de acuerdo con un nuevo estudio. ¿En qué ciudad está el puente de la Mona Lisa? 0:45 Estas son las mejores películas de Scorsese La llegada de “Killers of the Flower Moon” a las salas de cine nos da un pie ideal para repasar la filmografía de uno de los mejores cineastas de todos los tiempos. Estas son 10 las mejores películas de Martin Scorsese, según IMDb. Ojo Crítico conversa en exclusiva con Martin Scorsese 1:18 Convocan a Jennifer Hermoso a la selección de fútbol de España La selección española convocó a Jennifer Hermoso por primera vez tras el escándalo por el beso no consentido que recibió de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). ¿Afecta la imagen de España la polémica de luis Rubiales? 2:41 ¿Está México cerca de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales? La Cámara de Diputados de México comenzó a discutir una reforma —aprobada en abril por la Comisión de Puntos Constitucionales— con la que se pretende reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana. Los retos de una reducción de la jornada laboral en México 4:30 La cifra del día US$ 22,99 Netflix anunció este miércoles aumentos de precios para algunos niveles de su suscripción en Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Su plan premium sin publicidad en Estados Unidos aumentará a partir de este miércoles a US$ 3 mensuales, hasta los US$ 22,99. La cita del día “Me entristeció e indignó profundamente la explosión de ayer en el hospital de Gaza. Por lo que he visto, pareciera que fue un acto del adversario, no de ustedes”. Joe Biden, de visita en Israel, dijo que la explosión en un hospital de la Ciudad de Gaza parecía haber sido realizada por “el adversario”. Biden expresa su tristeza por la explosión en un hospital de Gaza 4:35 Y para terminar… El helicóptero de la NASA en Marte realiza su vuelo más veloz Helicóptero de la NASA realiza su vuelo más veloz en Marte 0:59 El vuelo número 62 del Ingenuity Mars fue el más rápido que ha sido registrado en el planeta rojo. El récord de velocidad del vuelo del 12 de octubre fue de 35 km/h durante 121 segundos en promedio. El helicóptero recorrió una distancia de 13,9 km y alcanzó una altura máxima de 24 metros.

