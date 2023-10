Las cinco polémicas de Patricia Bullrich como candidata a presidenta de Argentina

Nunca se supo si Bullrich no sabía que ese dinero prácticamente no se encuentra de forma física en el edificio del banco, pero la mayoría de los analistas le recordaron que el Central invierte sus activos, los cuales se encuentran digitalizados, dado que mantenerlos a la vista en algún armario sería una forma de que perdieran valor. Su equipo de prensa le dijo a CNN que no quieren hacer comentarios al respecto. Martín Redrado, un economista que fue presidente del Banco Central, dijo en entrevistas que solo hay una parte muy pequeña de dólares para operaciones de los bancos y algunos lingotes de oro. Pero Bullrich dijo que iba a poner una cámara para denunciar cómo está el banco, sin aclarar que no hay casi nada para mostrar.

