“Killers of the Flower Moon” refleja la convulsionada realidad actual, dice su director Martin Scorsese

“Creo que la historia de ‘Killers of the Flower Moon’ refleja el mundo actual”, dijo Scorsese. Pero como él mismo añade: “No vengo a sermonear. Eso no lo hago. Comencé esta película antes de que surgieran muchos de estos problemas en el mundo. Han sido seis años y recién ahora se estrena”.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.