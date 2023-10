ANÁLISIS | Ya van 14 días sin presidente. Esto es lo que debería pasar en la Cámara de Representantes

La Cámara está esencialmente paralizada hasta que se elija a alguien para presidirla. Un sustituto, el representante Patrick McHenry de Carolina del Norte, tiene el poder de convocar a sesiones, pero no se podrá aprobar ninguna norma hasta que esto se resuelva. No hay proyectos de ley de financiación del Gobierno, no hay proyectos de ley en general. En la medida en que el Congreso debe abordar los problemas del país mediante la legislación, eso no está sucediendo.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.