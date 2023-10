Joran Van der Sloot, acusado en el caso de Natalee Holloway, se declarará culpable de varios cargos federales, dice abogado

Según la acusación, la madre de Holloway transfirió US$ 15.000 a una cuenta bancaria que Van der Sloot tenía en Holanda y a través de un abogado le dio otros US$ 10.000 en persona. Una vez que tuvo los US$ 25.000 iniciales, Van der Sloot mostró al abogado, Kelly, dónde supuestamente estaban escondidos los restos de Natalee Holloway, pero más tarde admitió por correo electrónico que la información “no tenía ningún valor”, afirma la acusación.

