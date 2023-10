Analista: Israel malinterpreta los verdaderos objetivos de Hamas, que le cuestan muy caros

Pero creo que tenemos que ser muy sobrios y comprender que aunque la Autoridad Palestina vuelva a gobernar Gaza, eso no significa que vayamos a llegar a un acuerdo sobre el estatuto definitivo con los palestinos. Esta no es la situación. A menos que comprendan e interioricen que la única opción para ellos es reconocer el derecho del Estado de Israel a ser el Estado nacional del pueblo judío. Hasta hoy, sus dirigentes no han reconocido este derecho.

Michael: No. Israel no tiene intención de permanecer en Gaza y gobernar a su población. Podría comenzar con una fuerza de misión internacional o una fuerza de misión árabe, y terminará con el regreso de la Autoridad Palestina a Gaza. Creo que la Autoridad Palestina no puede regresar inmediatamente a Gaza. De lo contrario, será percibida por el electorado palestino como una traidora, como alguien que colaboró con Israel para derrocar a Hamas. Pero creo que después de un tiempo y con los preparativos adecuados, podría ser un modelo razonable que la Autoridad Palestina volviera a gobernar Gaza.

El problema es que para cumplir la misión de aniquilar a Hamas y negar todas sus capacidades militares, necesitaremos no solo una guerra de la fuerza aérea, sino también una operación de la fuerza terrestre, y tenemos que prepararla muy bien porque Hamas nos está esperando, y ha preparado trampas, y tiene más que una idea general de cómo van a operar allí (las Fuerzas de Defensa de Israel). No nos hacemos ilusiones de que el coste no vaya a ser alto. Y vamos a tener bajas, pero es el precio que tenemos que pagar si queremos seguir viviendo en este barrio.

Deif casi no tiene conexiones con el mundo exterior. Es la figura más influyente de Hamas desde el punto de vista militar, y también influye en la dirección política de Hamas en Gaza. Pero tenemos que entender que una operación de este tipo no puede realizarse sin dos capacidades cruciales que Hamas no es capaz de producir. La primera es el factor de inteligencia, y la segunda capacidad es el factor tecnológico. Solo Estados específicos pueden proporcionar esas capacidades, y el único Estado que es capaz y está dispuesto a proporcionar esas capacidades a Hamas es Irán. Y esta es la razón por la que creo que Irán está profundamente implicado en esta operación. (El Gobierno de Irán ha elogiado el ataque de Hamas pero ha negado estar implicado en él).

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America, profesor de práctica en la Universidad Estatal de Arizona y presentador del podcast de Audible “In the Room With Peter Bergen”, también en Apple y Spotify. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.

KION 46 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.