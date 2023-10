Lo que necesitas saber sobre el pánico a las chinches en Europa

“He estado en conversaciones con algunos colegas que están basados ​​en Europa, y algunos de ellos me dicen, ‘sí, no es tan malo como lo que estás escuchando’, y luego otros dicen, ‘Sí, es , las chinches se han extendido por todo el paisaje”, dijo Richard Pollack, funcionario senior de salud pública ambiental de Harvard Campus Services (Pollack señaló que no hablaba en nombre de su empleador). “Pero luego me pregunto: ¿cuál es la base sobre la cual han ofrecido esta proclamación?”.

“Se trata de ser consciente y consciente de que podrían estar allí pero no estarlo (no me gusta usar el término paranoico), pero no estar paranoico, hasta el punto de que ya no viajas ni haces cosas”, dijo DeVries. “Puedes equilibrar tu viaje con una perspectiva saludable de los entornos a los que te diriges”.

“Ella dice: ‘Veo que este año no es peor que cualquier otro año, y no me preocupa'”, dijo Starkey. “Así que si ella no estaba preocupada, yo tampoco”.

