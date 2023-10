Bad Bunny estrena su nuevo álbum, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”

View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

“A los que me aman los amo mucho… a los que me odian los amo más 🫶🏻 NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA 🐎 No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa’ ustedes”, escribió el popular cantante en redes sociales al compartir la noticia sobre el álbum, que ya puede encontrarse en plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music, entre otras.

